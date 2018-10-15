Эксперт прокомментировал обвинения России в провокациях на учениях НАТО

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Обвинения в адрес России в провокациях на учениях НАТО – это часть информационной войны, Россия строго придерживается всех правил безопасности в своей военной деятельности, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри заявил, что российские корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике. По его словам, российских кораблей стало гораздо больше, чем в прошлые десятилетия, а самолеты пролетают очень близко.

"Обвинения в адрес России звучат непрерывно. К сожалению, к США, Великобритании и другим западным странам присоединились и Нидерланды. Известно, что министр обороны этой страны заявила, что они находятся, фактически, в состоянии информационной войны с Россией. Видимо, это очередное обострение", — сказал Коротченко РИА Новости.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" уверен, что Россия строго выполняет все меры безопасности в своей военной деятельности — как при полетах самолетов, так и при походах кораблей.

Особенно это касается ситуаций, когда маршруты российских военных проходят там, где находятся иностранные военные силы и объекты, заявил эксперт. По его словам, "все это делается на безопасном отдалении, с соблюдением всех необходимых норм и правил, чтобы не допустить инциденты".

"Поэтому обвинения со стороны Нидерландов надуманы и являются частью той информационной войны, которую Нидерланды, видимо, ведут с Россией", — заключил Коротченко.