Число жертв наводнения на юге Франции возросло до пяти

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Число погибших в результате вызванного ливнями наводнения на юге Франции выросло до пяти, сообщил префект департамента Од Ален Тирьон телеканалу BFMTV.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пропавших без вести.

Одной из жертв стихии стала монахиня в коммуне Виллардоннель. В коммуне Кюксак местный житель получил ранения после обрушения дома.

Ранее французская метеорологическая служба Meteo France сообщила, что максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в понедельник в департаменте Од на юге Франции из-за сильных дождей.