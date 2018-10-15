Южная Корея и КНДР согласовали сроки начала соединения железных дорог

ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября — начале декабря церемонию начала работ по соединению и модернизации железных дорог двух корейских государств, сообщило информационное агентство Рёнхап по итогам очередного раунда переговоров на министерском уровне.
Переговоры проходили в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом.
Для осуществления железнодорожного плана с конца октября будут совместно проведены оценочные работа состояния путей в западной части, а с начала ноября — в восточной части приграничных районов.
В переговорах участвовали делегации во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном и председателем Комитета по мирному объединению родины (КНДР) Ли Сон Гвоном. Они обсуждали пути реализации договоренностей предшествовавших саммитов КНДР и Южной Кореи.
В частности, они условились в ближайшее время начать военные переговоры на генеральском уровне.
Кроме того, стороны договорились провести в конце октября консультации о совместном участии спортсменов в Олимпиаде 2020 года и совместной организации Олимпиады 2032 года, а также провести встречу по линии обществ Красного Креста по организации встреч представителей разделенных семей.
Как и планировалось ранее, в ближайшее время КНДР и Южная Корея договорились обсудить вопросы выступлений на юге Корейского полуострова артистов из Пхеньяна.