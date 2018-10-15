ХСС побеждает на земельных выборах в Баварии с 37,2% голосов

Объявление данных экзит-поллов на выборах в баварский ландтаг. 14 октября 2018

Объявление данных экзит-поллов на выборах в баварский ландтаг. 14 октября 2018

МЮНХЕН, 15 окт – РИА Новости. Христианско-социальный союз — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель – побеждает на парламентских выборах в Баварии с 37,2%, свидетельствуют предварительные результаты, опубликованные на сайте местного избиркома.

Баварские христианские демократы получают 85 из 205 депутатских кресел в ландтаге, теряя единоличную власть в регионе и возможность самостоятельно формировать коалицию.

Согласно предварительным результатам избиркома, партия "Зеленые" становится второй силой в парламенте Баварии, получая 17,5% (38 кресел). Далее идут "Свободные избиратели" с 11,6% (27 кресел), правая "Альтернатива для Германии" с 10,2% (22 кресла), Социал-демократическая партия Германии с 9,7% (22 кресла) и Свободная демократическая партия с 5,1% (11 кресел).

Как сообщил РИА Новости немецкий политолог Йоханнес Айгельсрайтер, по итогам выборов в баварский парламент Христианско-социальный союз может сформировать коалицию с партией "Свободные избиратели".

Явка на выборах в баварский ландтаг составила 72,4%, превысив показатели 2013 года (63,6%).