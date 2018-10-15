Власти Индии примут экстренные меры по борьбе с загрязнением воздуха в Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт — РИА Новости. Власти Национального столичного округа Индии Дели с понедельника приступят к реализации "экстренного плана действий" по борьбе с растущим загрязнением воздуха, сообщает телеканал NDTV.
Специалисты увязывают резкий скачок загрязнения воздуха с идущим в Дели дымом от пожаров в сельских угодьях штатов Марьяна и Пенджаб, где фермеры традиционно в это время года сжигают жнивье после сбора урожая. Представители аграрного сектора, в свою очередь, с этим не соглашаются и видят корень проблемы в техногенных факторах.
"Мы не допустим, чтобы правительство вводило штрафы против фермеров за сжигание стерни. В загрязнении виноваты, главным образом, автомобили и промышленные предприятия — но никак не мы!" — заявил телеканалу представитель одного из местных фермерских профсоюзов по имени Джарманджит Сингх.Twitter.
Как информирует NDTV, в ближайшее время власти Дели намерены временно запретить сжигание мусора, ограничить работу дизельных генераторов, поднять плату за использование парковочных мест, а также повысить эффективность работы общественного транспорта. Дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если качество воздуха упадет до "очень плохого" и "ужасного" включают механизированную очистку и полив дорог, запрет на использование грузовиков, а также временную приостановку всех строительных работ в регионе.
Каких-либо специальных оповещений жителям и гостям города в связи с резким скачком загрязнения воздуха пока не поступало.