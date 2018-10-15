Трамп считает, что Китай гораздо "опаснее" для выборов в США, чем Россия

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай представляет гораздо более серьезную угрозу для выборов в США, чем Россия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

На вопрос журналистки насчет якобы вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, Трамп подчеркнул: "Они вмешивались, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай — более крупная проблема".

При этом Трамп снова отверг обвинения о том, что "вступил в сговор с Россией" во время выборов.

"Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне помочь с выборами? Да ладно вам. Просто смешно", — сказал президент США, усомнившись в том, что Россия могла бы помочь ему победить.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.