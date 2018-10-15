МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что убийство тележурналистки Виктории Мариновой выявило значительный уровень недоверия к правовой системе страны, поэтому Болгария должна продемонстрировать своим гражданам и всему миру, что за такие преступления в стране строго наказывают.

"Этот случай выявил значительный уровень недоверия к нашим институтам как внутри страны, так и извне. Я ожидаю, что правоохранительные и судебные органы продемонстрируют не только болгарским гражданам, но также и нашим международным партнерам, что такие преступления в Болгарии эффективно раскрываются и наказываются по всей строгости закона", — заявил президент, слова которого приводятся на сайте администрации главы государства.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие первоначально считало, что убийство, возможно, связано с журналистским расследованием, которое она проводила. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

Подозреваемый в убийстве Виктории, 21-летний Северин Красимиров, задержан в Германии, куда он бежал после совершения преступления. Мужчина ожидает экстрадиции на родину, которая была санкционирована высшим земельным судом в Целле (земля Нижняя Саксония) в пятницу. В Болгарии ему заочно предъявлены обвинения в убийстве и изнасиловании, за которые он может получить пожизненное заключение.