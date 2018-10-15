Правительство одобрило проект соглашения о создании в ЕАЭС аналога МАК

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения о создании международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьёзных инцидентов в рамках ЕАЭС, сообщается на сайте правительства в понедельник.

В данный момент расследованием авиакатастроф на территории 11 стран бывшего СССР занимается МАК. ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

"Подписанным распоряжением проект соглашения одобрен правительством Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в соответствии с конвенцией о международной гражданской авиации государство – участник Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обязано учредить полномочный орган по расследованию авиационных происшествий, не зависящий от других государственных полномочных органов, или передать полномочия по расследованию другим государствам или межгосударственным органам.

Как отмечалось в справке к документу, основными функциями бюро станет обеспечение независимого расследования авиационных происшествий и инцидентов в соответствии с требованиями документов ИКАО, международное взаимодействие сторон между собой и с другими государствами, разработка и использование общего набора правил и процедур по расследованию инцидентов, содействие использованию руководств и справочников для специалистов, а также повышение их квалификации.

"Поручить Минтрансу России провести переговоры с Армянской, Белорусской, Казахстанской и Киргизской сторонами и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — добавляется в распоряжении.