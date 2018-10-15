Правительство одобрило проект соглашения о создании в ЕАЭС аналога МАК

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения о создании международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьёзных инцидентов в рамках ЕАЭС, сообщается на сайте правительства в понедельник.
"Подписанным распоряжением проект соглашения одобрен правительством Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в соответствии с конвенцией о международной гражданской авиации государство – участник Международной организации гражданской авиации (ИКАО) обязано учредить полномочный орган по расследованию авиационных происшествий, не зависящий от других государственных полномочных органов, или передать полномочия по расследованию другим государствам или межгосударственным органам.
"Поручить Минтрансу России провести переговоры с Армянской, Белорусской, Казахстанской и Киргизской сторонами и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — добавляется в распоряжении.