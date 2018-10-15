В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За 14 октября 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов", — отметили в СЦКК.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Марьевка, Фрунзе, Желобок, Лозовое и Калиновка. Сообщается, что обстрелы велись из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", — дополнил собеседник агентства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.