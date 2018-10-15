В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта с начала года установить мир в регионе.

"За 14 октября 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов", — отметили в СЦКК.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Марьевка, Фрунзе, Желобок, Лозовое и Калиновка. Сообщается, что обстрелы велись из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется", — дополнил собеседник агентства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.