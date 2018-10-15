Парламент Македонии рассмотрит вопрос о переименовании страны

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Парламент Македонии рассмотрит в понедельник законопроект об изменениях Конституции для переименования страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, сообщила пресс-служба заксобрания.

Пленарное заседание Собрания (парламента) назначено на 11.00 (12.00 мск).

Кабмин премьера Македонии и главы правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Зорана Заева одобрил в начале октября законопроект о внесении четырех поправок в Конституцию страны и направил их на рассмотрение парламента. Они предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы Конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей.

Поправки в течение 10 дней должен был рассмотреть комитет по конституционным вопросам парламента, затем передать его на пленарное заседание. В минувшую пятницу комитет под руководством спикера парламента Талата Джафери одобрил законопроект и направил его на общие слушания.

Ожидаются острые и длительные дебаты между партиями власти и оппозицией, которые могут происходить не один день.

Позиция премьера



Переименование республики и соответствующие поправки в Конституцию уже поддержали члены СДСМ и партий албанского, турецкого и цыганского нацменьшинств. Для внесения изменений в Конституцию правящей коалиции необходимо по закону 80 из 120 депутатских мандатов, однако она имеет не более 70 голосов.

Заев на прошлой неделе призвал всех депутатов Собрания проголосовать за изменения в Конституции о переименовании страны ради вступления в НАТО и ЕС. Он назвал данный выбор "исторической обязанностью перед гражданами обеспечить путь Македонии к стабильности и экономическому благополучию".

На заседании комитета по вопросам конституции в минувшую пятницу македонский премьер заявил, что "есть около 25 депутатов оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ, которые хотят взять на себя ответственность за будущее".

"Опровергаю вас — ни один парламентарий ВМРО-ДПМНЕ не проголосует за изменения в Конституции", — ответил главе правительства представитель крупнейшего оппозиционного движения с 51 мандатом из 120 Димитар Стевананджия. Название страны "Македония" он охарактеризовал как "конституционное и библейское".

В случае провала голосования в парламенте Заев уже пообещал провести внеочередные выборы в Собрание страны.

Позиция оппозиции



Экс-премьер Македонии и почетный лидер крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский, приговоренный к двум годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро, в октябре призвал сторонников в парламенте выступить против договора с Грецией о переименовании страны ради вступления в ЕС и НАТО.

Груевский проходит обвиняемым еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением.

"Если от вас кто-либо как-либо требует сделать уступку во вред государственным и национальным интересам и связывает это с прекращением или смягчением политических гонений на меня, как многолетнего лидера ВМРО-ДПМНЕ и ее почетного председателя и депутата, прошу вас без раздумий, без малейших колебаний решительно отвергнуть такое недостойное предложение", — обратился экс-премьер к своим сторонникам в Facebook.

Бывшая глава МВД Гордана Янкулоска, судебный процесс против которой в связи с покупкой автомобиля Груевского был отсрочен по беременности и продолжен после родов, после этого была приговорена судом первой инстанции в Скопье к шести годам тюрьмы.

Свыше десятка уголовных дел и судебных разбирательств ведется против других членов крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ. Нынешний глава партии Христиан Мицкоски продолжает выступать против договора Скопье и Афин и переименования бывшей югославской республики.

Позиция президента



В случае утверждения двумя третями депутатов Собрания (80 из 120) законопроекта о внесении изменений в Конституцию, он будет направлен на подпись президенту страны Георге Иванову. Тот ранее многократно заявлял, в том числе лично канцлеру Германии Ангеле Меркель и главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, что выступает против переименования республики по договору с Грецией и не подпишет документ. После вероятного президентского вето закон будет направлен на повторное рассмотрение парламентом.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.