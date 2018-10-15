Парламент Македонии рассмотрит вопрос о переименовании страны

БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Парламент Македонии рассмотрит в понедельник законопроект об изменениях Конституции для переименования страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, сообщила пресс-служба заксобрания.
Кабмин премьера Македонии и главы правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Зорана Заева одобрил в начале октября законопроект о внесении четырех поправок в Конституцию страны и направил их на рассмотрение парламента. Они предполагают добавление слова "Северная" перед названием "Македония" во всем тексте, изменение преамбулы Конституции, гарантии неизменности границ и территориальной целостности и меры для поддержки диаспоры за границей.
Ожидаются острые и длительные дебаты между партиями власти и оппозицией, которые могут происходить не один день.
Позиция премьера
Переименование республики и соответствующие поправки в Конституцию уже поддержали члены СДСМ и партий албанского, турецкого и цыганского нацменьшинств. Для внесения изменений в Конституцию правящей коалиции необходимо по закону 80 из 120 депутатских мандатов, однако она имеет не более 70 голосов.
На заседании комитета по вопросам конституции в минувшую пятницу македонский премьер заявил, что "есть около 25 депутатов оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ, которые хотят взять на себя ответственность за будущее".
"Опровергаю вас — ни один парламентарий ВМРО-ДПМНЕ не проголосует за изменения в Конституции", — ответил главе правительства представитель крупнейшего оппозиционного движения с 51 мандатом из 120 Димитар Стевананджия. Название страны "Македония" он охарактеризовал как "конституционное и библейское".
В случае провала голосования в парламенте Заев уже пообещал провести внеочередные выборы в Собрание страны.
Позиция оппозиции
Груевский проходит обвиняемым еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением.
"Если от вас кто-либо как-либо требует сделать уступку во вред государственным и национальным интересам и связывает это с прекращением или смягчением политических гонений на меня, как многолетнего лидера ВМРО-ДПМНЕ и ее почетного председателя и депутата, прошу вас без раздумий, без малейших колебаний решительно отвергнуть такое недостойное предложение", — обратился экс-премьер к своим сторонникам в Facebook.
Бывшая глава МВД Гордана Янкулоска, судебный процесс против которой в связи с покупкой автомобиля Груевского был отсрочен по беременности и продолжен после родов, после этого была приговорена судом первой инстанции в Скопье к шести годам тюрьмы.
Свыше десятка уголовных дел и судебных разбирательств ведется против других членов крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ. Нынешний глава партии Христиан Мицкоски продолжает выступать против договора Скопье и Афин и переименования бывшей югославской республики.
Позиция президента
Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. 30 сентября в Македонии прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.