СМИ рассказали о прежних планах Трампа отозвать всех дипломатов из Турции

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в конце августа планировал отозвать весь дипломатический персонал из Турции в связи с ситуацией с домашним арестом американского пастора Эндрю Брансона, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в госдепартаменте и администрации президента США.

Ранее в пятницу суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу. После этого пастор покинул Турцию.

"Какое-то время мы боялись апокалиптического разрыва в отношениях с Турцией", — заявил высокопоставленный источник в госдепартаменте.

Источник добавил, что отзыв дипломатов начался бы с поверенного в делах, так как в Турции с октября 2017 года нет посла США и, таким образом, он является самым высокопоставленным дипломатом.

Один осведомленный высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу, что президент планировал закрыть посольство США и все дипмиссии НАТО в течение 60 дней. Сначала Трамп планировал отозвать высокопоставленных дипломатов, а потом и всех сотрудников дипмиссий.

По словам двух источников в администрации, госсекретарь Майк Помпео выразил наибольшее сопротивление данному плану, отмечая, что его можно рассматривать только как самую крайнюю меру, так как данный шаг может нанести неисправимый вред отношениям с ключевым союзником США по НАТО.

Как отмечает телеканал, госдепартамент отрицает наличие такого плана, Белый дом отказался комментировать эту информацию. По данным телеканала, план включал полдюжины вариантов, в том числе увеличение санкций против турецких бизнесменов и чиновников. Данный вариант рассматривался бы более серьезно, если бы Брансона не отпустили по итогам слушаний в октябре.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.