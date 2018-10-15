Число отравившихся питьевой водой в Ираке возросло до 111 тысяч человек

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Число отравившихся питьевой водой в провинции Басра на юге Ирака увеличилось до 111 тысяч человек, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими.

Ранее сообщалось о 27 тысячах пострадавших.

"Число случаев отравления загрязненной водой увеличилось до 111 тысяч человек", — заявил ат-Тамими, отметив, что комиссариат установил, что некоторые учащиеся школ также пострадали от отравления с началом учебного года.

Директор добавил, что комиссариат требует от центрального правительства и местных властей ясной и серьезной позиции по этому вопросу.

Акции протеста в Ираке начались 8 июля с южного портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. Протесты из Басры перекинулись на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар и Бабиль. Демонстрантов и их требования поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани. Демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубила установившаяся в южных провинциях Ирака 50-градусная жара.

Власти ранее в ответ на демонстрации создали специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест. Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных — моложе 24 лет.

Кроме того, кувейтское агентство КУНА сообщило, что Кувейт на фоне демонстраций, охвативших Ирак, передал этой стране четыре опреснительные установки мощностью 250 тысяч галлонов каждая, они опресняют воду с низким содержанием солей.