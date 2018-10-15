National Interest рассказал о провале США в Сирии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президенту Сирии Башару Асаду больше ничего не угрожает, и США должны прекратить свое военное вмешательство в дела этой страны, пишет обозреватель National Interest Дуг Бэндоу.
Обозреватель отмечает, что США сделали ставку на уход Асада, а это было неправильным, потому что у него очень много сторонников, и на его место мог прийти "кто-то пострашнее". Кроме того, Вашингтон хотел сделать Сирию демократическим и либеральным государством, однако ни одна из поддерживаемых США так называемых "умеренных оппозиционных группировок", например "Джебхат ан-Нусра"*, не смогла бы привести к такому результату.
Бэндоу также подчеркивает, что попытка США осуществить принудительное гражданское строительство никогда не была реалистичной, а примером служит провал в Ираке. "Администрация Трампа должна положить конец последнему ближневосточному злоключению США. Асад выиграл, а Вашингтон проиграл", — резюмирует обозреватель.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>