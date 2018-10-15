Трамп признал, что не может подтвердить прекращение ядерной программы КНДР

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что не может точно подтвердить прекращение ядерной программы Пхеньяна.

Ведущая телеканала CBS в ходе интервью с Трампом сказала: "Говорят, что они не избавились ни от одной боеголовки и что, может быть, они строят еще больше ракет".

Трамп ответил: "Я могу сказать вам, что они закрывают полигоны".

"Мы на самом деле не знаем. Но они не испытывали ракеты, и ядерных испытаний не было", — добавил Трамп.

Президент США встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне, стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.