Трамп признал, что не может подтвердить прекращение ядерной программы КНДР

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признал, что не может точно подтвердить прекращение ядерной программы Пхеньяна.
Ведущая телеканала CBS в ходе интервью с Трампом сказала: "Говорят, что они не избавились ни от одной боеголовки и что, может быть, они строят еще больше ракет".
Трамп ответил: "Я могу сказать вам, что они закрывают полигоны".
Президент США встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне, стороны подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.