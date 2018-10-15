Ким Чен Ын отказался предоставить США список ядерных объектов, сообщают СМИ

ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить госсекретарю США Майку Помпео список ядерных объектов для инспекций до подписания декларации о формальном прекращении Корейской войны 1950-1953 годов, сообщила в понедельник японская газета "Иомиури" со ссылкой на неназванные источники.

По ее данным, в ответ на просьбу Помпео предоставить хотя бы частичный список объектов, Ким Чен Ын якобы ответил, что "в условиях отсутствия доверительных отношений, даже если список будет предоставлен, США все равно очевидно не смогут в него поверить".

"Может так получиться, что сведения будут требовать вновь. Тогда возникнет спор", — приводит слова Ким Чен Ына газета "Иомиури".

Лидер КНДР подчеркнул, что "для денуклеаризации прежде всего необходимо построить доверие между США и КНДР".

На исторической встрече в Сингапуре 12 июня Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились о денуклеаризации и улучшении отношений между двумя странами. В частности, американский президент обещал добиться скорейшего прекращения состояния войны на Корейском полуострове, которая завершилась подписанием лишь соглашения о перемирии.