Ким Чен Ын отказался предоставить США список ядерных объектов, сообщают СМИ

ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить госсекретарю США Майку Помпео список ядерных объектов для инспекций до подписания декларации о формальном прекращении Корейской войны 1950-1953 годов, сообщила в понедельник японская газета "Иомиури" со ссылкой на неназванные источники.
"Может так получиться, что сведения будут требовать вновь. Тогда возникнет спор", — приводит слова Ким Чен Ына газета "Иомиури".
На исторической встрече в Сингапуре 12 июня Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились о денуклеаризации и улучшении отношений между двумя странами. В частности, американский президент обещал добиться скорейшего прекращения состояния войны на Корейском полуострове, которая завершилась подписанием лишь соглашения о перемирии.