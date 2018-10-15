Источник сообщил о предстоящих переговорах между Египтом и ХАМАС

РАМАЛЛАХ, 15 окт — РИА Новости. Глава египетской разведки Аббас Камель в четверг посетит сектор Газа для встречи с руководством движения ХАМАС, чтобы обсудить вопрос палестино-израильского примирения, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Делегация египетской разведки в четверг посетит сектор Газа под руководством главы египетской разведки бригадного генерала Аббаса Камеля для встречи с руководством движения ХАМАС", — заявил источник.

Он добавил, что делегация посетит сектор Газа, чтобы обсудить соглашение о примирении и продолжить встречи с руководством движения ХАМАС для продолжения процесса примирения в свете его приостановки.

Источник отметил, что ожидается визит делегации в Израиль, однако цели визита не уточняются.

Протестные акции в секторе Газа, так называемый "Великий марш возвращения", продолжается в анклаве с 30 марта. Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными. С конца мая палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа.