В "Украинском выборе" прокомментировали нападение радикалов на офис в Киеве

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Общественное движение "Украинский выбор — Право народа" подтвердило нападение радикалов на их офис в центре Киева, и заявило, что связывает это с политической позицией их лидера, представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

Ранее СМИ сообщили, что группа радикалов напала на предполагаемый офис Медведчука, оставила надписи, разбила окна. На место происшествия прибыла полиция, однако задержать нападавших не удалось, работает следственно-оперативная группа.

"Это нападение является местью Виктору Медведчуку, движению "Украинский выбор ― Право народа" и партии "За життя" за их принципиальную позицию, направленную на установление мира на Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счет реальных, а не мнимых экономических реформ", — говорится в заявлении.