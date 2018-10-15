В "Украинском выборе" прокомментировали нападение радикалов на офис в Киеве

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Общественное движение "Украинский выбор — Право народа" подтвердило нападение радикалов на их офис в центре Киева, и заявило, что связывает это с политической позицией их лидера, представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.
"Это нападение является местью Виктору Медведчуку, движению "Украинский выбор ― Право народа" и партии "За життя" за их принципиальную позицию, направленную на установление мира на Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счет реальных, а не мнимых экономических реформ", — говорится в заявлении.