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Главы МИД стран ЕС одобрят новый механизм санкций по химоружию

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛЮКСЕМБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на переговорах в понедельник одобрят разработанный в ЕС новый рамочный механизм для принятия санкций в ответ на применение и распространение химоружия, обсудят последствия приписываемой РФ "кибератаки на ОЗХО", а также проведут переговоры с представителями "Восточного партнерства".

МИД РФ Сергей Лавров во время совместной с МИД Италии Энцо Моаверо Миланези пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 8 октября 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лавров прокомментировал обвинения Нидерландов во взломе ОЗХО
Ранее власти ЕС заявляли, что в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери планируют разработать меры для поддержания международных норм посредством "санкционного режима", связанного с химоружием. Механизм ранее был согласован на уровне постпредов стран ЕС на техническом уровне. Детали документа не разглашаются, но по заявлениям источников в структурах ЕС, речь идет рамочном документе, который создает возможность для принятия ограничительных мер в отношении физических и юрлиц в связи с применением химоружия вне зависимости от страны их пребывания.

Данные законодательные рамки позволят ЕС применять санкции в отношении лиц и организаций, "вовлеченных в разработку и применение химоружия в любом месте, вне зависимости от их национальности или расположения", а "ограничительные меры будут направлены на лиц и организации, которые напрямую ответственны за разработку и применение химоружия, а также в отношении тех, кто предоставляет финансовую, техническую или материальную поддержку, а также тех, кто содействует или связан с ними", пояснил журналистам пожелавший остаться неназванным чиновник.

При этом для внесения официальных предложений о включении в списки каких-либо конкретных лиц или организаций потребуются предварительный анализ и консультации со странами-участницами, отметил источник в структурах ЕС. "Что касается ограничительных мер, если нас попросили создать механизм, то это, вероятно, для того, чтобы люди его использовали, но как, когда и кто может внести предложения по именам, я не знаю и не стану спекулировать на этой теме", — сказал он.

Флаг ЕС в штаб-квартире Европейского Союза в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Gerard Cerles
Евросоюз прокомментировал информацию о "кибератаке" на ОЗХО
Если такие санкции будут вводиться, то они будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов физических лиц, а также замораживание активов юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено предоставлять средства перечисленным лицам.

Другой темой, которую могут затронуть министры, как ожидается, станет приписываемая РФ попытка "кибератаки на ОЗХО". Как заявлял в преддверии переговоров чиновник в европейских структурах, рассмотрение на переговорах 15 октября вопроса расширения мер в отношении РФ из-за обвинений в кибератаке не планируется.

При этом министры могут обсудить вопрос содействия странам, которые заявили о пресечении этой кибератаки, и "отметят совпадение по времени этого инцидента с принятием рамочного механизма по ограничительным мерам в отношении химоружия". Несмотря на то, что конкретные меры в понедельник не ожидаются, в ЕС признали, что все же рассматривают в перспективе вопрос о разработке отдельного механизма санкций, по аналогии с химоружием, для ответа на кибервызовы.

Пресс-конференция службы военной разведки и безопасности Нидерландов в Гааге. 4 октября 2018
© AFP 2018 / ANP / Bart Maat
Политолог о высылке россиян из Нидерландов: про ОЗХО заговорили не случайно
В рамках выездных переговоров в Люксембурге пройдет также встреча с главами МИД шести стран "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина). Председательствовать на заседании будет высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Встреча предоставит возможность возобновить политический диалог между ЕС и его восточными партнерами. Министры иностранных дел также подведут итоги реализации обязательств партнерства, включая приоритеты, определенные на перспективу до 2020 года.

Кроме этого, в повестке переговоров совета по иностранным делам ЕС значится обсуждение ситуации в Ливии, Македонии, Боснии и Герцеговине, а также Венесуэле и ЦАР.

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