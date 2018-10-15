Бейрут выразил солидарность с Эр-Риядом в связи с возможными санкциями США

БЕЙРУТ, 15 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири выступил в поддержку Саудовской Аравии в связи с возможными санкциями со стороны США и других стран, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
"Позиция, которую занимает Королевство Саудовская Аравия в арабском и международном обществе, ставит ее в разряд центральных государств, ответственных за регион и успех арабских интересов. Кампания, которая предпринимается, создает угрозу безопасности в регионе и ведет к изменениям", — цитирует Харири агентство.
Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.
В связи с этим американские сенаторы подняли вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии в рамках "акта Магнитского". Согласно этому документу, у президента США есть 120 дней на то, чтобы определиться, следует ли вводить против тех или иных иностранных чиновников санкции за предполагаемые нарушения прав человека.
Кроме того, Великобритания, со своей стороны, уже приступила к составлению списка саудовских чиновников и силовиков, против которых потенциально может ввести санкции.