Бейрут выразил солидарность с Эр-Риядом в связи с возможными санкциями США

БЕЙРУТ, 15 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири выступил в поддержку Саудовской Аравии в связи с возможными санкциями со стороны США и других стран, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

"Исполняющий обязанности премьер-министра Саад Харири заявил о своей солидарности с Саудовской Аравией в противостоянии кампании, направленной против нее", — пишет агентство.

"Позиция, которую занимает Королевство Саудовская Аравия в арабском и международном обществе, ставит ее в разряд центральных государств, ответственных за регион и успех арабских интересов. Кампания, которая предпринимается, создает угрозу безопасности в регионе и ведет к изменениям", — цитирует Харири агентство.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

В связи с этим американские сенаторы подняли вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии в рамках "акта Магнитского". Согласно этому документу, у президента США есть 120 дней на то, чтобы определиться, следует ли вводить против тех или иных иностранных чиновников санкции за предполагаемые нарушения прав человека.

Кроме того, Великобритания, со своей стороны, уже приступила к составлению списка саудовских чиновников и силовиков, против которых потенциально может ввести санкции.