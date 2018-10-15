Россия и США соберут комиссию по делам военнопленных

ВАЛЕХО (США), 14 окт — РИА Новости. Очередное заседание Российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести запланировано на 28 ноября, с российской стороны приглашены десять человек, сообщил в воскресенье журналистам исполнительный секретарь комиссии с американской стороны Джим Коннел.

"Двадцать восьмого ноября будет 22-я пленарная сессия нашей комиссии. Это будет в Вашингтоне в Национальном архиве", — сказал он.

По его словам, приглашения направлены десяти представителям России, в том числе главе комиссии генерал-полковнике Валерию Востротину, ответственному секретарю российской стороны совместной комиссии Андрею Таранову, бывшему начальнику Управления регистрации и архивных фондов ФСБ России Василию Христофорову.

Он выразил надежду на то, что проблем с получением виз у российской стороны не будет.

"Они только подают заявления на визы. Еще рано (говорить об этом — ред.)", — сказал Коннел.

Собеседник агентства сообщил, что в 2019 году в рамках работы комиссии будут возобновлены работы в Новосысоевке в Приморском крае.

"Там была совместная экспедиция в мае. Они исследовали кладбище. Надо вернуться и больше исследовать это кладбище… Была информация, что там могут быть американские летчики", — пояснил Коннел.

Предыдущее пленарное заседание комиссии было в ноябре 2017 года в Москве. В ходе встречи участники традиционно обсуждают вопросы установления судеб военнопленных и пропавших без вести в ходе Второй Мировой войны, войны на Корейском полуострове (1950-1953), во Вьетнаме, периода "холодной войны", локальных конфликтов и боевых действий в Афганистане (1979-1989), а также подведут итоги работы за год.