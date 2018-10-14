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Российские дипломаты почтили память моряков, похороненных под Сан-Франциско

(обновлено: 23:08 14.10.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАнатолий Антонов. Архивное фотоАнатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАЛЬЕХО (США), 14 окт — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов возложил цветы на могилы российских моряков на кладбище на острове Мар неподалеку от Сан-Франциско, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония памяти русских моряков с участием посла РФ в США
© РИА Новости
В Виргинии прошла церемония, посвященная памяти русских военных моряков

"По оценкам историков, пребывание русских кораблей здесь и на восточном побережье США внесло существенный вклад в победу Авраама Линкольна и северных штатов в Гражданской войне, воспрепятствовав вмешательству в ее ход внешних держав. Сан-Франциско не забыл подвига русских моряков. Мы благодарны, что память о нем и похороненных здесь наших соотечественниках сохраняется", — сказал дипломат на торжественной церемонии.

Он напомнил, что ровно 155 лет назад в Сан-Франциско прибыл отряд русских кораблей под командованием контр-адмирала Андрея Попова. Эскадра состояла из корветов "Богатырь", "Калевала", "Рында" "Новик" и клиперов "Абрек" и "Гайдамак". Уже 23 октября русские офицеры и матросы приняли участие в тушении гигантского пожара, бушевавшего в городе. А появление этого отряда кораблей стало гарантом безопасности жителей города от нападения южан.

На кладбище Мар Айлэнд покоятся останки восьми русских моряков, имена пятерых известны. Трое из них скончались в 1863-1864 годах, двое — в 1904 и 1905 годах, когда на местных верфях на ремонте находился крейсер "Лена".

"Есть основания считать, что среди трех неизвестных может быть кто-то из умерших от болезней и несчастных случаев в 1863 году матросов: Салюкас Добрынин с клипера "Абрек", Щетнев с корвета "Новик", Василий Козлов с корвета "Рында", — сказал Антонов.

После этого он предложил почтить память моряков минутой молчания.

Кладбище является старейшим местом захоронения военных моряков на западном побережье США. Оно появилось около 160 лет назад. На сегодня там почти тысяча могил.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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semen.petrov
Ну а чем еще Антонову там заниматься, встречаться с ним и так никто не хочет и не будет.
23:42
14.10.2018
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