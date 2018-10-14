Эксперт прокомментировал итоги выборов в баварский парламент

МЮНХЕН, 14 окт – РИА Новости. Немецкий политолог Йоханнес Айгельсрайтер ожидает, что по итогам выборов в баварский парламент Христианско-социальный союз (ХСС) сформирует коалицию с партией "Свободные избиратели".

Христианско-социальный союз — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — занял первое место на выборах в баварский парламент с 35,5%, свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD. Это один из худших результатов ХСС в истории. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей.

Сейчас, согласно exit poll, ХСС претендует на 79 из 200 депутатских кресел в баварском ландтаге, то есть не получает абсолютного большинства и не сможет самостоятельно сформировать правительство региона. "Зеленые" получают рекордные 18,5%, становясь второй силой в баварском ландтаге. Партия "Свободные избиратели" проходит в парламент с третьим результатом — 11,5%.

"Для формирования правительства это означает, что возможна коалиция между ХСС и "Свободными избирателями". Я твердо убежден, что в Баварии останется консервативное правительство", — сказал Айгельсрайтер РИА Новости.

По мнению политолога, исход выборов в целом соответствует ожиданиям, за исключением результатов социал-демократов и правой "Альтернативы для Германии". Айгельсрайтер отмечает, что падение рейтинга СДПГ до 10% едва ли можно было ожидать, а вот "Альтернатива для Германии" могла набрать больше итоговых 11%.

"Обычно, участвуя в опросах, люди скрывают, что будут голосовать за "Альтернативу для Германии", но в итоге результат exit poll практически соответствует данным предвыборных опросов", — подчеркнул эксперт.