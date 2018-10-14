Глава "Альтернативы для Германии" доволен результатами выборов в Баварии

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент правоконсервативной немецкой партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен заявил РИА Новости, что доволен результатами выборов в парламент Баварии.

"Альтернатива для Германии" впервые по итогам выборов проходит в парламент Баварии, набирая 11%, свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD. Воскресные выборы в баварский ландтаг стали дебютными для партии.

"Мы очень довольны отличным результатом кандидатов АдГ во главе с Кэтрин Эбнер-Штайнер. Я ожидал немного большего, но присутствие в Баварии партии "Свободные избиратели", которая имеет по многим вопросам ту же позицию, что и АдГ, снизило наш прогресс", — сказал Мойтен.

Христианско-социальный союз (ХСС) — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — занял первое место на выборах в баварский парламент с 35,5%, свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD. Это один из худших результатов ХСС в истории. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей.

Согласно данным exit poll, ХСС получит лишь 79 из 180 депутатских кресел. Мойтен высказал сожаление, что основные партии – ХДС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — никогда не объединятся с АдГ, несмотря на 23 места, которые ей достанутся.

"ХСС допустит огромную ошибку, если будет править Баварией в "левом" ключе с Зелеными, чья программа ошибочна по всем пунктам. Это то, чего хочет Меркель в Берлине, конечно", — добавил он.