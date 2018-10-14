Источник сообщил, что переговоры о Brexit до саммита ЕС не планируются

БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Дополнительных переговоров о Brexit до саммита лидеров стран Евросоюза 17-18 октября не запланировано, хотя ряд ключевых вопросов по отделению страны от союза остаются нерешенными, сообщил РИА Новости осведомленный источник в ЕС.

"Несмотря на конструктивные и интенсивные переговоры, ряд ключевых вопросов остаётся нерешенным. Дальнейших переговоров не запланировано перед Европейским Советом. Переговорщик от ЕС (Мишель Барнье — ред.) проинформирует лидеров, которые затем оценят достигнутый прогресс", — сообщил собеседник агентства.

О том, что ряд вопросов все ещё остаётся нерешенным в переговорах о Brexit, а среди них и важный вопрос ирландской границы, Барнье написал в Twitter ранее в воскресенье.

Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что "моментом правды" по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС 17-18 октября. Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о "разводе" с Великобританией. Если необходимый прогресс будет достигнут, то может быть созван внеочередной саммита лидеров ЕС 17-18 ноября для финализации и формализации договоренностей по Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.