Барнье рассказал о ходе переговоров по Brexit и ирландской границе

БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Ряд важных вопросов, которые относятся к договору об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, включая ирландскую границу, по-прежнему остаются нерешенными, сообщил гланвый переговорщик от ЕС Мишель Барнье

"Сегодня мы встречались с (министром по вопросам Brexit Великобритании) Домиником Раабом и командой переговорщиков Соединенного Королевства. Несмотря на интенсивные усилия, некоторые ключевые вопросы по-прежнему открыты", — написал Барнье в Twitter и отметил, что одним из них все ещё остаётся ирландская граница.

Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.