На арсенале под Черниговом вновь снизилась интенсивность взрывов

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. Архивное фото

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Интенсивность взрывов на территории арсенала в Черниговской области существенно уменьшилась, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны Украины.

На одном из крупнейших на Украине арсенале во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным украинского минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. В четверг пожар практически ликвидировали, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов. В субботу утром в период с 8 до 12 часов произошел только один взрыв, но к вечеру интенсивность детонации существенно возросла. В полдень воскресенья минобороны сообщало о единичных взрывах с низкой периодичностью.

"Интенсивность отдельных взрывов на технической территории 6-го арсенала по сравнению с прошлыми сутками существенно уменьшилась", — говорится в сообщении.

На территории арсенала работали пожарные танки, инженерная и спецтехника Вооруженных сил, авиацией госслужбы по ЧС совершенно 11 сбросов воды. Группами разминирования очищено почти 70 гектаров территории арсенала, подняты более 8 тысяч взрывоопасных предметов.