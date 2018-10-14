Главы МИД Сирии и Ирака обсудили необходимость открытия пограничных КПП

ДАМАСК, 14 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем обсудил в воскресенье с иракским коллегой Ибрагимом Джаафари необходимость ускорить темпы открытия пограничных переходов между странами, заявляет внешнеполитическое ведомство САР.

Джаафари прибыл в воскресенье в Дамаск с трехдневным официальным визитом. Ожидается ряд встреч дипломата с высокопоставленными сирийскими чиновниками.

"В ходе встречи стороны… подчеркнули необходимость развития отношений и связей стран в решении всех проблем в различных сферах, представляющих взаимный интерес, а также необходимость поспешить с открытием пограничных переходов между странами, ибо этот шаг скажется позитивно на товарообороте и перемещении граждан, а также внесет вклад в укрепление непоколебимости стран в противостоянии имеющимся вызовам", — говорится в заявлении МИД Сирии. Стороны также обсудили ряд проблем регионального и международного уровня, отмечается в заявлении.

На понедельник намечено открытие пограничных КПП "Кунейтра" на Голанских высотах и "Насиб" на сирийско-иорданской границе.

Погранпереходы на границах Ирака и Сирии перестали функционировать в полном объеме с 2014 года из-за захвата территорий боевиками "Исламского государства"*. В данный момент рядом с КПП аль-Валид/ат-Танф находится лагерь беженцев Рукбан на сирийской стороне. Лагерь, в котором сейчас живут около 50-60 тысяч человек, находится на юге Сирии на территории, подконтрольной коалиции США и близким к ней отрядам сирийской оппозиции. На границах этой зоны находятся подразделения сирийской армии. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в препятствовании доставке гуманитарной помощи ООН в этот район.

КПП ар-Рабиа находится на территории, контролируемой совместно арабо-курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF) и международной коалиции во главе с США. Муаллем в июне направил письмо Джаафари о необходимости открыть третий КПП Абу-Кемаль/Аль-Каим. Иракские войска освободили КПП Эль-Каим от террористической группировки ИГ* в ноябре прошлого года. В декабре иракские силовики установили контроль над всей границей с Сирией, после чего премьер аль-Абади заявил о победном завершении войны против ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.