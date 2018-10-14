СМИ сообщили о задержании во Франции более 20 чеченцев

ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция задержала в пригороде Парижа 23 чеченца, сообщило Figaro.

По информации газеты, правоохранители провели спецоперацию в департаменте Сен-Сен-Дени. Задержанным вменяется рэкет — якобы они взимали "таксу" в размере 200 евро с каждого "следующего с Востока", в частности — из Польши, Молдавии и Украины — за право въехать в Париж. Как сообщает Figaro, месячный "заработок" группы рэкетиров мог достигать 200 тысяч евро.

Газета также отмечает, что среди задержанных были и люди, представляющие угрозу французской госбезопасности, так называемые fiche S. Однако информации о том, что они могут быть связаны с террористическими объединениями к настоящему времени нет.

Российское посольство в Париже отреагировало на сообщения СМИ. Как сообщили РИА Новости в представительстве, дипломаты проверяют информацию о задержании чеченцев.