СМИ сообщили о задержании во Франции более 20 чеченцев

ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция задержала в пригороде Парижа 23 чеченца, сообщило Figaro.
Газета также отмечает, что среди задержанных были и люди, представляющие угрозу французской госбезопасности, так называемые fiche S. Однако информации о том, что они могут быть связаны с террористическими объединениями к настоящему времени нет.
Российское посольство в Париже отреагировало на сообщения СМИ. Как сообщили РИА Новости в представительстве, дипломаты проверяют информацию о задержании чеченцев.