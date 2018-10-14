Число нелегальных мигрантов, погибших в ДТП в Турции, достигло 22 человек

АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Число нелегальных мигрантов, которые погибли в результате ДТП с грузовиком в провинции Измир на западе Турции, увеличилось до 22, еще 13 получили ранения, передает агентство Anadolu в воскресенье.

Ранее сообщалось о 18 погибших, среди которых есть дети. Отмечалось, что по невыясненным причинам водитель грузовика не справился с управлением, и машина перевернулась, упав в оросительный канал. Прибывшие на место происшествия спасатели доставили раненых в местные больницы.

По предварительным данным, водитель не имел прав для управления грузовиком.