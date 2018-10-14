В ХСС пообещали сделать выводы из низкого результата на выборах в парламент

Местные жители в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018

Местные жители в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018

МЮНХЕН, 14 окт — РИА Новости. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер пообещал, что партия сделает выводы из полученного на парламентских выборах результата.

Христианско-социальный союз — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — занял первое место на выборах в баварский парламент с 35,5%, свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD.

Это один из худших результатов ХСС в истории. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей. Сейчас, согласно exit poll, ХСС претендует на 79 из 200 депутатских кресел в баварском ландтаге, то есть не получает абсолютного большинства и не сможет самостоятельно сформировать правительство региона.

"Мы проанализируем причины такого результата. Это мы проведем как всегда тщательно и сделаем необходимые выводы", — заявил Зеехофер в штаб-квартире партии в баварском ландтаге.

"Мы должны взять на себя ответственность, которую нам поручили избиратели, а именно – сформировать хорошее правительство для Баварии, чтобы она в будущем смогла сохранить свое исключительное, уникальное положение", – добавил он.