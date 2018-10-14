В ХСС пообещали сделать выводы из низкого результата на выборах в парламент

МЮНХЕН, 14 окт — РИА Новости. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер пообещал, что партия сделает выводы из полученного на парламентских выборах результата.
Это один из худших результатов ХСС в истории. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей. Сейчас, согласно exit poll, ХСС претендует на 79 из 200 депутатских кресел в баварском ландтаге, то есть не получает абсолютного большинства и не сможет самостоятельно сформировать правительство региона.
"Мы проанализируем причины такого результата. Это мы проведем как всегда тщательно и сделаем необходимые выводы", — заявил Зеехофер в штаб-квартире партии в баварском ландтаге.
"Мы должны взять на себя ответственность, которую нам поручили избиратели, а именно – сформировать хорошее правительство для Баварии, чтобы она в будущем смогла сохранить свое исключительное, уникальное положение", – добавил он.