Саудовская Аравия поблагодарила США за сдержанность в деле Хашукджи

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Посольство Саудовской Аравии в США поблагодарило американскую сторону за сдержанную позицию по делу пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи.
Этому предшествовал беспрецедентно резкий обмен заявлениями между президентом США Дональдом Трампом и саудовскими властями. Трамп в интервью CBS заявил, что, если подтвердится версия убийства Хашукджи, Саудовскую Аравию может ждать "суровое наказание". В ответ саудовское агентство новостей опубликовало заявление со ссылкой на правительственный источник, где говорилось, что королевство не приемлет попытки внешнего давления и санкции.
Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.
В четверг газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.