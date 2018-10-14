Саудовская Аравия поблагодарила США за сдержанность в деле Хашукджи

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Посольство Саудовской Аравии в США поблагодарило американскую сторону за сдержанную позицию по делу пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи.

"Мы бы хотели помочь в том, чтобы внести ясность в недавнее заявление Саудовской Аравии. Королевство Саудовская Аравия благодарит всех, включая администрацию США, за то, что они воздерживаются от поспешных выводов продолжающегося расследования", — заявило посольство в Twitter

Этому предшествовал беспрецедентно резкий обмен заявлениями между президентом США Дональдом Трампом и саудовскими властями. Трамп в интервью CBS заявил, что, если подтвердится версия убийства Хашукджи, Саудовскую Аравию может ждать "суровое наказание". В ответ саудовское агентство новостей опубликовало заявление со ссылкой на правительственный источник, где говорилось, что королевство не приемлет попытки внешнего давления и санкции.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал уже после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

В четверг газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.