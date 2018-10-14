Моряк с задержанного в Крыму судна прибыл на Украину

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Член экипажа задержанного в Крыму украинского судна "ЯМК-0041" Геннадий Отычко прибыл на Украину, заявила в воскресенье уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест. Денисова потребовала отпустить Отычко, у которого забрали загранпаспорт, на родину из-за смерти матери.

"Только что говорила с членом экипажа судна "ЯМК-0041" Отычко. Он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков. Мои представители сопровождают его домой. Когда он туда доберется, Геннадий пообещал позвонить мне и рассказать о проблемах и потребностях. Я буду всячески помогать Геннадию и поддерживать его", — написала Денисова в Facebook.

© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым В Крыму задержали пьяных украинских рыбаков

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отмечала, что российские власти поддерживают предложение об обмене российского экипажа на украинский.