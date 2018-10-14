Постпреды стран ЕС обсудят переговоры об условиях Brexit, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 14 окт — РИА Новости. Совет постоянных представителей стран Евросоюза при союзе (Coreper) на заседании в воскресенье обсудит ситуацию с переговорами об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, сообщил РИА Новости осведомленный источник в ЕС.

По его словам, вечером пройдет "встреча Coreper для оценки ситуации с переговорами" о Brexit.

Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщило, что переговорщики в Брюсселе достигли договорённости по соглашению об отделении страны от союза. Один из дипломатов при этом отметил, что договоренность была достигнута на уровне переговорщиков, поэтому могут ещё произойти изменения.

Агентство Рейтер, ссылаясь на источники, сообщило при этом, что переговоры по Brexit в эти выходные ещё не привели к окончательной договорённости, которую могли бы одобрить главы государств на следующей неделе.

Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что "моментом правды" по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС 17-18 октября. Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о "разводе" с Великобританией. Если необходимый прогресс будет достигнут, то может быть созван внеочередной саммита лидеров ЕС 17-18 ноября для финализации и формализации договоренностей по Brexit.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.