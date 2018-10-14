Премьер Баварии исключил переговоры с АдГ по формированию правительства

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в штаб-квартире ХСС в баварском ландтаге. 14 октября 2018

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в штаб-квартире ХСС в баварском ландтаге. 14 октября 2018

МЮНХЕН, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер исключил переговоры с правой "Альтернативой для Германии" по вопросу формирования правительства региона.

Правая "Альтернатива для Германии" впервые по итогам выборов проходит в парламент Баварии, набирая 11%, свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD.

"Мы будем говорить со всеми гражданскими партиями – с "Зелеными", СДПГ. С АдГ нет, это исключено. Гражданское объединение в приоритете", — заявил Зёдер в штаб-квартире ХСС в баварском ландтаге.

Христианско-социальный союз — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — лидирует на выборах в баварский парламент с 35,5%, согласно данным exit poll.

Таким образом, ХСС не получает абсолютного большинства в ландтаге и не сможет самостоятельно сформировать правительство региона. Это второй худший результат баварских христианских демократов за всю историю партии. Согласно данным exit poll, ХСС получает 79 из 180 депутатских кресел.