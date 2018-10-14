В ХСС заявили, что пока рано говорить о коалиции в баварском парламенте

МЮНХЕН, 14 окт — РИА Новости. Еще слишком рано говорить о возможной коалиции в баварском правительстве, заявил генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Блуме.
ХСС — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — лидирует на выборах в баварский парламент с 35,5%, свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD. Таким образом, ХСС не получает абсолютного большинства в ландтаге и не сможет самостоятельно сформировать правительство региона.
"Давайте подождем, еще слишком рано говорить об этом", — сказал Блуме в эфире телеканала ARD после объявления данных exit poll.
Он признал, что это горький день для ХСС, но добавил, что "результаты дают нам четкий сигнал".