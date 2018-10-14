Партнер партии Меркель лидирует на выборах в парламент Баварии

МЮНХЕН, 14 окт — РИА Новости. Христианско-социальный союз — ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — лидирует на выборах в баварский парламент с 35,5%, свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD.
Это один из худших результатов баварских христианских демократов за всю историю партии. Согласно данным exit poll, ХСС получит лишь 79 из 180 депутатских кресел.
Выборы в ландтаг крупнейшей немецкой земли Баварии прошли в воскресенье. По их итогам будет сформировано новое правительство. Избирательные участки закрылись в 18.00 по местному времени (19.00 мск).
На прошлых выборах в баварский ландтаг за ХСС в 2013 году проголосовали 47,7% жителей. Второй по популярности оказалась тогда Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая набрала 20,6% голосов, 9% набрало объединение "Свободные избиратели". Партия "Зеленые" набрала 8,6%.