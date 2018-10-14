В Баварии завершилось голосование на парламентских выборах

Местные жители в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018

Местные жители в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018

МЮНХЕН, 14 окт — РИА Новости. Голосование на выборах в парламент (ландтаг) крупнейшей немецкой земли Баварии завершилось, избирательные участки закрылись.

Голосование длилось до 18.00 (19.00 мск). По итогам прошедших в воскресенье выборов будет сформировано новое правительство земли. Согласно данным земельного избиркома, явка баварцев на выборы в этом году превысила показатели 2013 года.

По данным опроса исследовательской группы "Выборы" для телеканала ZDF, рейтинг Христианско-социального союза (ХСС), десятилетиями доминировавшего в регионе, составляет лишь 34%. На втором месте партия "Зеленые" с рекордно высоким показателем в 19%. На третьем — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с поддержкой 12% респондентов.

ХСС — ключевой партнер партии ХДС Ангелы Меркель и сильнейшая партия Баварии — правит в регионе непрерывно с момента образования ФРГ. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей.