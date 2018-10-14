В Киеве завершился марш националистов

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Марш националистов по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии* завершился в воскресенье в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Участники марша прошли по центральным улицам от парка Шевченко до Европейской площади, где завершили свое шествие. Тем временем на Европейской площади начался концерт, на котором выступают украинские артисты. Большая часть людей разошлась, однако многие остались послушать концерт.

Большинство полицейских, которые охраняли общественный порядок в центре Киева, разошлись. Обстановка в центре украинской столицы спокойная.

"Украинская повстанческая армия"* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов"* (ОУН). УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

*Экстремистские организации, запрещенные в России