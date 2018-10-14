Вашингтон несправедливо обвиняет Пекин во вмешательстве, заявил посол Китая

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. США несправедливо обвиняют Китай во вмешательстве, одновременно вмешиваясь в дела Китая, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.

Ранее США ввели против КНР ряд санкций, обвиняя Пекин в масштабном демпинге и краже интеллектуальной собственности и торговых секретов. Также Вашингтон обвинил Пекин в попытках вмешательства в промежуточные выборы в США, в частности, путем оплаченных материалов в СМИ.

"Китайские СМИ просто учатся у американских СМИ, используя все эти средства, покупая рекламные полосы в газетах, чтобы их взгляды стали известны или чтобы можно было осветить происходящее. Это нормальная практика для всех СМИ", — сказал посол в интервью Fox News.

Среди примеров американского вмешательства в дела Китая он назвал поставки вооружений Тайваню, а также перехват американскими кораблями китайских судов в Южно-Китайском море. Он привел недавний пример, когда китайский и американский военные корабли едва не столкнулись в Южно-Китайском море, причем Пентагон объявил об угрозах со стороны китайского корабля.

"Вы правильно сказали, что инцидент имел место в Южно-Китайском море, на пороге Китая. Это не китайские корабли пошли к берегу Калифорнии или в Мексиканский залив. Это очень близко к китайским островам и к китайскому побережью. Так что кто все-таки нападает, а кто защищается? Это вполне ясно", — заявил дипломат.

Он также отверг обвинения в краже интеллектуальной собственности китайскими производителями.

"В Китае живут 1,4 миллиарда человек. Сложно было бы себе представить, что одна пятая часть населения мира может развиваться и процветать, полагаясь в основном не на свои усилия, а на воровство или принудительную передачу технологий от других стран. Это невозможно", — заключил Цуй Тянькай.

Заявления посла прозвучали на фоне торговой войны и усугубляющихся претензий США к КНР. Газета Wall Street Journal написала на этих выходных, что администрация Дональда Трампа сознательно идет на более острую полемику с Пекином, которая может привести если не к новой "холодной войне", то к резкому похолоданию отношений двух стран.