Во Львове прошел марш украинских военных и техники

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Более 1 тысячи украинских военных и 50 единиц боевой техники прошли по центральному проспекту Львова в День защитника Украины, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны.

"Сегодня, 14 октября, по центральному проспекту города Львова шагали более тысячи украинских воинов. Так во Львове отметили День защитника Украины, День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, отдельный парадный расчет был у женщин-военнослужащих, подавляющее большинство которых получили боевой опыт во время военной операции в Донбассе.

"Завершающим аккордом марша защитников стало прохождение 50 единиц боевой техники украинской армии", — говорится в сообщении.

Ранее День защитника Отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню Советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника Отечества.