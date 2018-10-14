В дирндлях, кожаных штанах и с питомцами: баварцы выбирают новый парламент

Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Майзахе, Германия. 14 октября 2018

Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Майзахе, Германия. 14 октября 2018

МЮНХЕН, 14 окт — РИА Новости. Жители крупнейшей немецкой земли Баварии в воскресенье выбирают новый парламент, многие из них идут на избирательные участки как на праздник — в национальных костюмах, передает корреспондент РИА Новости.

Выборы в баварский ландтаг проходят в воскресенье. Всего в Баварии 9,5 миллиона жителей имеют право голоса, 600 тысяч из них смогут проголосовать впервые.

© AFP 2018 / Christof Stache Местные жители в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018 © AFP 2018 / Christof Stache Местные жители в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Нойкирхене, Германия. 14 октября 2018

Для похода на избирательный участок женщины наряжаются в платье дирндль, мужчины надевают баварские шляпы и ледерхозен (кожаные штаны). В большинстве своём жители вольного государства, конечно, одеты в будничную одежду.

Баварцы приходят на участки целыми семьями, включая самых маленьких представителей в колясках, которым ещё не скоро предстоит проявить свою гражданскую позицию, также многие избиратели берут с собой животных. Чтобы отдать свой голос, нужно отстоять в очереди, здесь это никого не пугает.

Парламент готовится

Пока баварцы голосуют, в здании самого баварского ландтага идёт активная подготовка к воскресному вечеру. Немецкие телекомпании подготавливают и настраивают аппаратуру, чтобы оповестить телезрителей об итогах парламентских выборов, как только они станут известны.

© REUTERS / Michaela Rehle Женщина на избирательном участке в Нойбиберге, Германия. 14 октября 2018 © REUTERS / Michaela Rehle Женщина на избирательном участке в Нойбиберге, Германия. 14 октября 2018

На разных этажах парламента находятся штабы участвующих в выборах партий, где также готовят фуршет и оборудуют сцены, на которые лидеры политических сил вскоре после объявления предварительных итогов выйдут к прессе.

По данным опроса исследовательской группы "Выборы" для телеканала ZDF, рейтинг Христианско-социального союза (ХСС), десятилетиями доминировавшего в регионе, составляет лишь 34%. На втором месте партия "Зеленые" с рекордно высоким показателем в 19%. На третьем — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с поддержкой 12% респондентов.

ХСС — ключевой партнер партии ХДС Ангелы Меркель и сильнейшая партия Баварии — правит в регионе непрерывно с момента образования ФРГ. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей.