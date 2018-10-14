В Киеве колонна националистов начала марш

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Колонна националистов начала марш в Киеве по случаю 76-летия создания Украинской повстанческой армии*, передает корреспондент РИА Новости.

Движение колонны сопровождают полицейские, движение автомобилей по ходу колонны перекрыто. В руках активисты держут флаги Украины, красно-черные флаги запрещенной в РФ организации "Правый сектор"*, полка "Азов", радикальной националистической организации "С14"*, партии "Свобода".

Марш проходит под лозунгом "Вернем Украину украинцам". Несколько тысяч человек принимают участие в марше, марш проходит спокойно. Участники марша зажигают файеры и дымовые шашки.

Организатором мероприятия выступила националистическая партия "Свобода". При этом среди заявленных участников шествия — "Правый сектор"*, радикальная организация "С14"*, а также партия "Национальный корпус", созданная на базе батальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело.

*Экстремистские организации, запрещенные в России