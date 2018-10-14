Министр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Между Нидерландами и Россией идет кибервойна. Об этом в эфире телерадиовещательной ассоциации WNL заявила министр обороны страны Анк Бейлевелд.

"Русские влияют на наши выборы и другие демократические процессы. Нам необходимо принять меры <…> Нужно перестать быть наивными", — сказала она, напомнив, что в январе истекает срок европейских санкций против Москвы.

Среди возможных ответных мер министр назвала увеличение финансирования разведывательных служб, которые смогут противостоять кибератакам. Кроме того, она отметила, что страна может предоставить НАТО специалистов в области кибербезопасности.

Обвинения во взломах

На прошлой неделе Бейлевелд заявила, что нидерландским спецслужбам удалось предотвратить хакерскую атаку на сервера Организации по запрещению химического оружия, которую якобы пытались провести четверо россиян. Кроме того, они пытались получить доступ к файлам по расследованию крушения рейса МН17. По словам министра, этих людей, у которых были дипломатические паспорта, выслали из страны еще в апреле.

В Москве обвинения назвали "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявили, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред международным отношениям. Кроме того, в МИД обратили внимание, что Бейлевелд сделала заявление перед сессией ОЗХО, в преддверии которой требовалось создать "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Одновременно с Нидерландами с обвинениями выступили Великобритания, США и Канада. Они заявили, что "офицеры ГРУ" якобы организовали серию хакерских атак по всему миру. В числе жертв взломов назывались избирательная система США, ядерная компания Westinghouse, британский телеканал, антидопинговые агенства в разных странах, в том числе USADA и WADA, спортивные организации: ФИФА, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, Спортивный арбитражный суд и другие.