Украина потребовала отпустить на родину моряка с задержанного в Крыму судна

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова потребовала от России отпустить члена экипажа украинского судна ЯМК-0041 Геннадия Отычко на родину из-за смерти матери.

Ранее Денисова требовала от РФ вернуть четырем морякам украинского судна ЯМК-0041 паспорта. Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

"Требую от РФ отпустить незаконно удерживаемого на территории оккупированного Крыма экипаж судна ЯМК-0041. Вчера у одного из членов экипажа Геннадия Отычко умерла мама", — написала Денисова на странице в соцсети Facebook, опубликовав фото обращения к уполномоченной в РФ Татьяне Москальковой.

По словам Денисовой, Отычко не может выехать с Крыма на похороны матери, так как у него забрали загранпаспорт. "Только на этой неделе советник президента РФ Михаил Федотов уверял меня, что свобода передвижения моряков не ограничивалась. Но эта отписка не соответствует действительности… Сейчас я пытаюсь связаться с Москальковой: звоню на все возможные мобильные и стационарные номера. Трубку она не поднимает", — сообщила Денисова.

Украинские пограничники ранее, 25 марта, задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Москалькова отмечала, что российские власти поддерживают предложение об обмене российского экипажа на украинский.