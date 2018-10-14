Украина потребовала отпустить на родину моряка с задержанного в Крыму судна

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова потребовала от России отпустить члена экипажа украинского судна ЯМК-0041 Геннадия Отычко на родину из-за смерти матери.
"Требую от РФ отпустить незаконно удерживаемого на территории оккупированного Крыма экипаж судна ЯМК-0041. Вчера у одного из членов экипажа Геннадия Отычко умерла мама", — написала Денисова на странице в соцсети Facebook, опубликовав фото обращения к уполномоченной в РФ Татьяне Москальковой.
Украинские пограничники ранее, 25 марта, задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Москалькова отмечала, что российские власти поддерживают предложение об обмене российского экипажа на украинский.