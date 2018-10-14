Источник рассказал о деталях механизма санкций ЕС за применение химоружия

БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Разработанный ЕС механизм принятия санкций за применение химоружия, одобрение которого ожидается на переговорах глав МИД стран ЕС в понедельник, носит рамочный характер, для внесения официальных предложений о включении в списки каких-либо лиц или организаций потребуются предварительный анализ и консультации, заявил источник в структурах ЕС.

Министры иностранных дел стран ЕС, как ожидается, одобрят 15 октября новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химоружия. В пятницу высокопоставленный источник в структурах ЕС заявил журналистам, что новый механизм может быть нацелен на физические и юридические лица вне зависимости от их страны, а также позволит ЕС принимать меры как за создание и применение химоружия, так и техническое и финансовое содействие этому.

"Что касается ограничительных мер, если нас попросили создать механизм, то это, вероятно, для того, чтобы люди его использовали, но как, когда и кто может внести предложения по именам, я не знаю и не стану спекулировать на этой теме", — сказал источник, отвечая на вопрос, насколько быстро Британия может внести свои предложения о разработке списка в связи с инцидентом в Солсбери.

По его словам, в случае поступления таких идей они должны быть сначала проанализированы, прежде чем будет сделано формальное предложение. "Рамочное решение в отношении химоружия создает возможность предпринимать действия в случае нарушения определенных законных норм, имеющих отношение к международными обязательствам по уничтожению и неприменению химоружия. С этой точки зрения это довольно стандартный текст. И вопрос в том, как в нем обозначаются ситуации, которые позволят его применить. Как я уже сказал, они имеют отношение к международным правилам, за соблюдением которых следит ОЗХО", — пояснил журналистам источник.

По его словам, так как этот механизм основан на других подобных решениях, "предложения по включению лиц и организаций в список должны пройти процесс проверки в рамках наших служб и консультации с государствами-членами", после этого может быть сформулировано "предложение со стороны высокого представителя по внешней политике, включать или нет тех или иных лиц, те или иные организации".

Ранее власти ЕС заявляли, что в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери планируют разработать меры для поддержания международных норм посредством "санкционного режима", связанного с химоружием. В заключениях, одобренных на саммите ЕС в конце июня, говорилось, что Евросовет "призывает как можно скорее принять новый режим ограничительных мер ЕС для решения проблемы применения и распространения химического оружия".