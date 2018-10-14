Трамп рассказал о возможной отставке главы Пентагона

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку.
Трамп добавил, что Мэттис "в каком-то смысле демократ", то есть принадлежит к оппозиционной партии.
"В какой-то момент все уходят. Это Вашингтон", — добавил американский президент.
Он назвал "фейковыми новостями" слухи, что в Белом доме творится "хаос", однако признал, что в его администрации возможны различные замены.
"Я провожу изменения. Я имею на это право. У меня есть феноменальные люди в режиме ожидания, они придут в администрацию", — заключил Трамп. На уточняющий вопрос, будут ли отставки, Трамп подтвердил: "Да, некоторые люди уйдут".