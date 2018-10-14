В Киеве полиция применила слезоточивый газ против радикалов, сообщили СМИ

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. В центре Киева украинские радикалы устроили еще одно столкновение с полицией, против них применили слезоточивый газ, сообщает телеканал "112 Украина".
Информации по пострадавшим пока нет.
Ранее радикалы устроили потасовку с полицией в Мариинском парке. Несколько десятков человек пришли туда с лестницей и молотками, чтобы снести памятник генералу Ватутину. Несколько сотен полицейских оцепили памятник и помешали националистам. Из-за этого завязалась драка, которая обошлась без пострадавших и задержанных.
Кроме того, активисты пытались снести и памятник участникам январского вооруженного восстания 1918 года. Начальник киевского управления Нацполиции Андрей Крищенко заявил, что акты вандализма удалось предотвратить.
День УПА*
УПА* сформировалась в октябре 1942 года и воевала на стороне гитлеровцев против Красной армии, а после Великой Отечественной войны продолжала действовать против советской власти. Ее лидеры Степан Бандера и Роман Шухевич признаны героями Украины, что вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной войны, оппозиционных политиков, многих общественников.
Тем не менее Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
* Организация, запрещенная в России.