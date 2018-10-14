В Сирии впервые проходят дни белорусского кино

БЕЙРУТ, 14 окт — РИА Новости. Открытие дней белорусского кино впервые в Сирии состоялось в городе Тартусе и будет продолжаться в других крупных городах страны, рассказал РИА Новости посол Белоруссии в САР Александр Пономарев.

"Дни белорусского кино стартовали в эти дни в Тартусе. Мы предложили на показ для сирийского зрителя три художественные ленты, среди которых фильм "Белые росы" и картины на военную тематику… С большим интересом сирийская публика отреагировала на показ фильмов. Присутствовали и наши соотечественники. Такие мероприятия мы планируем продолжить в других крупных городах Сирии",- рассказал Пономарев.

Посол отметил, что проводимые мероприятия являются продолжением культурных акций Белоруссии в Сирии, которые начались еще в сентябре с гастролей Государственного танцевального ансамбля, который выступил на сцене международного экономического форума в Дамаске.

"Это было, во-первых, очень приятно … Как гражданину Белоруссии, было особенно приятно. Я живу в Сирии с 1992 года и на время войны не уезжала. Большинство граждан СНГ не остались в Сирии. Мало кто не уехал. Уезжали арабские семьи, что говорить о наших", — в свою очередь поделилась впечатлениями с РИА Новости гражданка Белоруссии Жанна Исса.