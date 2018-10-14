В Йемене 15 человек погибли в результате удара по автобусам

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Не менее 15 мирных жителей погибли, 20 получили ранения в йеменской провинции Ходейда в результате удара по микроавтобусам, в которых передвигались гражданские лица, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"Сообщают по меньшей мере о 15 погибших и 20 пострадавших гражданских лицах в результате удара по их микроавтобусам в районе Джабаль Эр-Рас в провинции Ходейда", — говорится в заявлении управления.

По данным ООН, несколько раненых доставили в местные больницы. Кто осуществил удары, организация не уточняет.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.