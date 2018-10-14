Дуда назвал "несение миру правды о Холокосте" миссией поляков

СОБИБОР (Польша), 14 окт – РИА Новости. Поляки считают себя обязанными нести миру правду о преступлениях Холокоста, говорится в послании президента Польши Анджея Дуды, которое было зачитано в ходе памятных мероприятий по случаю 75-летия восстания в нацистском концлагере Собибор.
"Мы находимся в месте, которое стало местом страшного преступления, а одновременно героического сопротивления, сражения за честь и свободу", — говорится в послании Дуды.
По его словам, восстание имело огромное значение, в том числе для наказания нацистских преступников. "Оно не только позволило вырваться на свободу 300 узникам, но и сделало возможным то, что преступники не останутся безнаказанными", — сказал Дуда.
"Мы, поляки, считаем своей обязанностью нести миру правду о Холокосте", — заключил он.
Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский в своем выступлении призвал помнить как о жертвах, так и об исполнителях преступлений Холокоста.
"Восстание Собибора стало символом стремления к сохранению достоинства. История не знает такого прецедента, как первое в истории массовое уничтожение людей с участием государственного аппарата фашистской Германии… Это страшное наследие обязывает нас — всех современников к неустанной заботе о памяти жертв. Обязывает нас также к памяти о преступниках", — сказал Глинский.
Посол России в Польше Сергей Андреев в своем выступлении отметил волю и мужество, которые продемонстрировали восставшие в Собиборе и призвал сделать правильные выводы из истории этой трагедии. "Однако сегодня мы не только вспоминаем о безмерных страданиях жертв этих чудовищных преступлений, но, прежде всего, преклоняемся перед волей к жизни и мужеством людей – узников этого лагеря из разных стран, которые, оказавшись в нечеловеческих условиях, обреченные на неминуемую гибель, не сдались, не позволили сломить себя, нашли в себе силы восстать против зла, сражаться и победить", — сказал он.
В ходе памятных мероприятий на месте Собибора прошла церемония награждения посмертно Командорским крестом ордена возрождения Польши Лейбы (Леону) Фельхендлера — одного из лидеров восстания в лагере. Награда вручена его племяннику.
Сейчас в Собиборе ведутся работы по созданию мемориального комплекса. РФ выразила свою готовность помочь Польше в работе над международным проектом. Изначально Россию пригласили к участию в проекте, но после польские власти сообщили, что в состав оргкомитета вошли только Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия. Этот факт вызвал недоумение Москвы.
Собибор — нацистский концлагерь в Польше, где были убиты около 250 тысяч евреев. Он действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Двенадцатого января в Киеве скончался последний из организаторов восстания Аркадий Вайспапир, ему было 96 лет.
Произошедшее 14 октября 1943 года событие стало единственным за годы войны успешным восстанием в концлагерях, которое закончилось победой узников, сумевших прорваться через охранные заграждения.