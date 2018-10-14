Дуда назвал "несение миру правды о Холокосте" миссией поляков

СОБИБОР (Польша), 14 окт – РИА Новости. Поляки считают себя обязанными нести миру правду о преступлениях Холокоста, говорится в послании президента Польши Анджея Дуды, которое было зачитано в ходе памятных мероприятий по случаю 75-летия восстания в нацистском концлагере Собибор.

В воскресенье на месте бывшего нацистского концлагеря Собибор на юго-востоке Польши проходят памятные мероприятия, приуроченные к 75-летию восстания в Собиборе. В памятных мероприятиях в Польше примут участие представители стран, граждане которых были узниками концлагеря, польского правительства, общественных организаций, дипломатического корпуса, в том числе посол России в Польше Сергей Андреев, родственники узников Собибора.

"Мы находимся в месте, которое стало местом страшного преступления, а одновременно героического сопротивления, сражения за честь и свободу", — говорится в послании Дуды.

По его словам, восстание имело огромное значение, в том числе для наказания нацистских преступников. "Оно не только позволило вырваться на свободу 300 узникам, но и сделало возможным то, что преступники не останутся безнаказанными", — сказал Дуда.

"Мы, поляки, считаем своей обязанностью нести миру правду о Холокосте", — заключил он.

Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский в своем выступлении призвал помнить как о жертвах, так и об исполнителях преступлений Холокоста.

"Восстание Собибора стало символом стремления к сохранению достоинства. История не знает такого прецедента, как первое в истории массовое уничтожение людей с участием государственного аппарата фашистской Германии… Это страшное наследие обязывает нас — всех современников к неустанной заботе о памяти жертв. Обязывает нас также к памяти о преступниках", — сказал Глинский.

Посол Израиля в Польше Анна Азари призвала передавать молодым поколениям историю Собибора. "Мы должны передавать молодым историю Собибора, чтобы они понимали, до чего может довести нетолерантность", — сказала она.

Посол России в Польше Сергей Андреев в своем выступлении отметил волю и мужество, которые продемонстрировали восставшие в Собиборе и призвал сделать правильные выводы из истории этой трагедии. "Однако сегодня мы не только вспоминаем о безмерных страданиях жертв этих чудовищных преступлений, но, прежде всего, преклоняемся перед волей к жизни и мужеством людей – узников этого лагеря из разных стран, которые, оказавшись в нечеловеческих условиях, обреченные на неминуемую гибель, не сдались, не позволили сломить себя, нашли в себе силы восстать против зла, сражаться и победить", — сказал он.

"Семьдесят пять лет – по меркам человеческой жизни срок немалый, но люди не вправе забывать ни о подвигах, ни о преступлениях, ни героев, ни палачей, чтобы в нашем нынешнем мире не было места современным последователям нацистов и их пособников, чтобы не оскорблялась память о тех, кому мир обязан спасением от фашистской чумы. В противном случае, как сказал выдающийся русский историк (Василий) Ключевский, история сурово наказывает за незнание своих уроков", — добавил он.

В ходе памятных мероприятий на месте Собибора прошла церемония награждения посмертно Командорским крестом ордена возрождения Польши Лейбы (Леону) Фельхендлера — одного из лидеров восстания в лагере. Награда вручена его племяннику.

После завершения официальной части участники церемонии увидят экспозицию "Извлеченные из пепла", представляющую личные вещи убитых, найденные во время археологических работ на территории бывшего лагеря. По этому случаю музей также подготовил альбом "Извлеченные из пепла. Личные вещи жертв немецкого лагеря смерти Собибор", который состоит из фотографии 100 музейных экспонатов вместе с их описаниями.

Сейчас в Собиборе ведутся работы по созданию мемориального комплекса. РФ выразила свою готовность помочь Польше в работе над международным проектом. Изначально Россию пригласили к участию в проекте, но после польские власти сообщили, что в состав оргкомитета вошли только Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия. Этот факт вызвал недоумение Москвы.

Памятные мероприятия также организованы в Москве. В воскресенье около памятника "Трагедия народов" состоится митинг "Помним героев Собибора".

Собибор — нацистский концлагерь в Польше, где были убиты около 250 тысяч евреев. Он действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Двенадцатого января в Киеве скончался последний из организаторов восстания Аркадий Вайспапир, ему было 96 лет.

Произошедшее 14 октября 1943 года событие стало единственным за годы войны успешным восстанием в концлагерях, которое закончилось победой узников, сумевших прорваться через охранные заграждения.